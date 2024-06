Les loups sont entrés dans Paris

Selon la jeune Elvire, l’un d’eux se serait installé dans la plaine de Grenelle. “Cela pourrait prêter à rire mais c’est l’exacte vérité, deux loups sont entrés dans Paris” a commenté la jeune femme. Selon plusieurs sources, on annonce l’entrée prochaine de plus d’une centaine de loups dans Paris intra-muros. Selon un expert, ils sont “attirés par l’odeur du sang, il va en venir des milles et des cents, faire liesse et bombance”. D’après un autre expert qui a souhaité rester anonyme, un des moyens de faire sortir les loups de Paris serait, selon lui, « que les Hommes retrouvent l’amour et la fraternité”. Toujours selon lui, si ces conditions sont réunies, les loups sortiront de Paris.

Photo : Crédits :Andreas Rose