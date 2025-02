Un acteur sombre dans la dépression après avoir découvert qu’il ne jouait pas dans Bref.2

“C’est la douche froide”, témoigne l’acteur. “J’avais tout prévu : des chips, du tarama, des bières fraîches pour fêter ça. Mais je lance le premier épisode et patatra ! Je ne suis pas dedans !” Arrivé à la fin de la saison, il épluche les crédits, espérant au moins apparaître en figurant… mais là encore, rien du tout. “Mon agent va m’entendre.” ajoute-t-il en décrochant son téléphone, avant de se rappeler qu’il n’a pas d’agent.

En voyant Jean-Paul Rouve ou encore Morgane Cadignan partager l’image “re” sur Instagram, Léo avait pourtant bon espoir d’être lui aussi au casting. “Quand j’ai vu que je n’étais ni sur les affiches ni invité à la promo, je me suis dit ‘c’est pas grave, je fais sûrement un caméo dans le rôle d’un copain ou d’un voisin rigolo’… Mais même pas. C’est dingue, surtout après mon année exceptionnelle entre ma participation à Plus Belle la Vie et ma pub pour la MAAF tournée en janvier.”

Cette désillusion est d’autant plus grande que Léo a déjà connu plusieurs revers en 2024. L’été dernier, il avait notamment été très désagréablement surpris en découvrant, en pleine séance de cinéma, qu’il n’avait absolument pas participé au film Un P’tit Truc en Plus d’Artus.