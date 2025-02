Après l’examen de ses tweets, Rachida Dati autorise Jean-Marc Morandini à continuer son émission

“Tout ce que dit M. Morandini ne m’a pas semblé choquant outre mesure. Il semble totalement à même d’avoir sa propre émission de télévision, à son nom, et diffusée à une heure de grande écoute” a ajouté Rachida Dati. Celle-ci note en outre que l’intéressé possède “une certaine expertise du monde judiciaire et de ses rouages, ainsi que des tribunaux”. “On sent qu’il s’est beaucoup renseigné pour traiter le sujet des condamnations et qu’il est tout à fait un véritable garant moral pour guider les téléspectateurs.” souligne la ministre.

Concernant la polémique Merwane Benlazar, Rachida Dati a rejeté le double standard, ne comprenant pas les critiques. La ministre précise :“En outre, M. Morandini a une facilité pour travailler au contact des plus jeunes, nous sommes totalement confiants dans son intégrité morale et sa probité publique.”

Crédits :Stephane Cardinale – Corbis / Contributeur