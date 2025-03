Après avoir échoué dans tous les domaines, il devient coach en reconversion professionnelle

« Je me suis dit qu’il fallait que je mette ma connaissance encyclopédique de l’échec au service de quelque chose. Ou plutôt de quelqu’un ! Et bam, j’ai eu l’idée de Reconverto ! Pour l’instant, ça ne rapporte pas beaucoup, mais c’est toujours comme ça les premières années », explique le jeune homme, qui compte déjà parmi ses clients un ancien camarade de business school, sa grand-mère et sa cousine germaine.

Soucieux de partager son expérience, Bastien a déjà publié plusieurs posts LinkedIn pour donner à son réseau les moyens de marcher dans ses pas. « J’invite les gens à se poser les bonnes questions : Suis-je heureux dans mon job ? Est-ce que mes parents peuvent me soutenir pendant les cinq prochaines années ? ». »Si ça peut inspirer les gens et leur donner l’envie de lancer leur propre business de reconversion, alors j’aurai fait mon job », explique l’entrepreneur.

Interrogé sur son plan en cas d’échec, la réponse de Bastien ne se fait pas attendre :« Je vois mal mon entreprise échouer comme les 17 dernières… Mais si jamais cela devait arriver, j’ai déjà une idée de business toute trouvée : une boîte pour aider les anciens coachs en reconversion à trouver leur voie. » ajoute-t-il, avant de publier un nouveau post LinkedIn.

Photo : Photo de Julian Jagtenberg