Grâce aux économies qu’il a pu faire en achetant en vrac, il s’offre un billet d’avion pour les Seychelles

C’est un petit geste qui peut rapporter gros au quotidien. Thierry R. qui a pris l’habitude d’acheter en vrac et d’utiliser des emballages réemployables, affirme avoir réussi à économiser plusieurs centaines d’euros. « En payant uniquement pour ce que j’achète au gramme près et en récupérant l’argent des emballages consignés, j’ai pu accumuler un petit pactole, tout en réduisant mon gaspillage alimentaire » lance-t-il en nous montrant la tirelire réutilisable où il cache son petit magot.

L’homme qui affirme avoir changé ses habitudes de consommation depuis plus de deux ans déclare avoir atteint l’équilibre économique et écologique. « En plus de l’argument économique, j’ai aussi pu réduire mon empreinte carbone. C’est comme des miles écologiques que je peux dépenser à ma guise » s’exclame-t-il en se précipitant pour louer en ligne un véhicule SUV pour le week-end.

Selon les porte-paroles de l’initiative Vrac & Réemploi, juste l’essentiel, l’exemple de Thierry R. n’est pas isolé. « Chaque année, nous recevons de nombreux témoignages de Français heureux de pouvoir faire des économies grâce à l’achat en vrac » explique un membre de l’association.

Thierry R. affirme vouloir continuer à transmettre les bons gestes auprès des personnes qu’il croisera aux Seychelles. « J’ai pris une gourde pour boire des cocktails à la coco et une autre pour la crème solaire. C’est parti ! » lance-t-il avant de monter dans son avion sur les bravos des autres passagers.

Et si vous voulez être comme Thierry R. et faire des économies, rendez-vous sur vracetreemploi.com. Vous pourrez par exemple y apprendre que la consommation en vrac est moins chère de 4% à 22% que le préemballé. Par contre, on vous retrouve en vacances à Bordeaux et pas aux Seychelles. Attention, on vous surveille.