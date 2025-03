Lutte contre le harcèlement de rue : les femmes invitées à ne plus se maquiller et à s’habiller en jogging super moches

Selon des recherches très sérieuses et documentées, ne plus porter de maquillage et se vêtir de joggings moches pourrait ainsi mettre fin au fléau du harcèlement de rue dont sont victimes des millions de femmes chaque jour. D’après ces scientifiques, si l’on part du principe que porter des vêtements trop aguicheurs ou mettre du maquillage peut être interprété comme un signal indiquant que l’on veut absolument obtenir tous les numéros de téléphone de tous les hommes présents dans une même rue, alors il suffit de supprimer les vêtements attractifs et le maquillage. “C’est élémentaire, je me demande même pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt”, s’est félicité un scientifique après avoir rendu son rapport complet d’environ cinq lignes sur la question.

Dans l’immédiat, plusieurs grandes marques de vêtements ont annoncé leur volonté d’aider à éradiquer ce fléau du harcèlement de rue en proposant de nouvelles gammes de joggings spécifiquement désignés pour être très moches mais cependant toujours confortables. Nous sommes ici face à une des plus spectaculaires avancées majeures en matière de droits des femmes.

Par contre, ce que ces documents ne vous montre pas, c’est la dure réalité de plus 75 % des femmes qui ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l’espace public au moins une fois dans leur vie. Car oui, il y a des statistiques qui montrent l’urgence de la situation :

66 % des femmes se sentent en insécurité dans l’espace public

47% des femmes ont personnellement fait l’objet de commentaires ou de plaisanteries sexuellement suggestifs ou intrusifs sur leur apparence, leurs vêtements, leur anatomie ou leur allure dans l’espace public

Pour éviter ce genre de situation, 60 % d’entre elles adaptent leurs vêtements ou leur apparence

En France, dans 45 % des cas, aucun témoin n’est intervenu pour aider la victime

Les conclusions de la (réelle) enquête mondiale menée par L’Oréal Paris avec Ipsos montrent qu’il est plus que jamais essentiel de faire évoluer les mentalités sur le harcèlement sexuel. Il est crucial de sensibiliser et de former un maximum de personnes. C’est ce que fait la marque avec son programme de formation gratuit Stand Up contre le harcèlement de rue. Face aux idées reçues et aux clichés, les femmes se reprochent parfois d’avoir été harcelées, alors qu’en réalité, ce n’est jamais leur faute.

Nous vous invitons à vous initier à la méthodologie des 5D qui est une formation rapide pour apprendre cinq gestes simples et efficaces qui permettent aux témoins et aux victimes de harcèlement de rue de réagir, en toute sécurité́.

Le programme Stand Up contre le harcèlement de rue a été créé par L’Oréal Paris, en partenariat avec Right to be et la Fondation des Femmes en France. À ce jour, plus de 3,5 millions de personnes ont déjà été formées dans le monde et près de 170 000 en France.