Un ancien SS hésite à se créer une page Copains d’avant

Loïc Flantier a ce qu’on appelle un passé compliqué. Ancien membre des Waffen-SS de 1943 à 1945, celui que l’on surnommait « le Boucher à nuque longue », « l’Empaleur de Düsseldorf » et « Toto la Déconne » coule aujourd’hui des jours paisibles dans le petit village de Pucara de Juella, en Argentine.

« Oh, il faut que jeunesse se passe, on a tous eu 15 ans », commente le vieil homme, tout sourire, avant de jeter un chaton dans un mixeur en chantant le Horst-Wessel-Lied. Un excès de nostalgie qui a fait songer le sympathique nonagénaire à se créer un compte sur le site Copains d’avant. Après avoir tapé « SS » avec deux doigts dans la catégorie « Profession« , Loïc se met à remplir méticuleusement son profil. Promotion : Wehrmacht 1943. Copains : Hans Wölf, Franz Luft, colonel Schmitz et cette vieille canaille de Joseph Goebbels Souvenirs marquants : La fois où on a remplacé le couteau de torture de Karl par une saucisse aux cèpes. Qu’est-ce qu’on avait ri ! Passions : Partir au bout du monde (Amérique du Sud), la musique (Wagner, Kanye West) et annexer l’Autriche Description : Ancien nazi à la retraite cherche SS 3ᵉ âge pour parler IIIᵉ Reich.

Seulement voilà. Au moment de cliquer sur « Publier mon profil », Loïc hésite. Bien que ce soit la meilleure façon pour lui de retrouver ses amis « Hans, le Décapsuleur de veuves », « Johann, le Cannibale en claquettes » ou encore « Patrick, le Cinglé », Loïc a peur de griller en quelques secondes près de 80 ans de couverture. « Pour les gens d’ici, je suis Popi Groucho, un simple vendeur de chimichurri connu pour sa bonne humeur », explique-t-il en réajustant sa fausse moustache. « Ça a marché jusqu’à maintenant, alors c’est vraiment pas le moment d’arrêter d’être discret », conclut-il en fracassant son ordinateur avec un aigle en bronze de 40 kilos.

Une initiative avortée précipitamment, qui n’empêchera pas Loïc de réussir finalement à renouer le contact anonymement avec des personnes racistes, haineuses et complotistes, à l’idéologie limitée et criminelle, en ouvrant simplement un compte sur X.

Photo Getty Images Crédits :Jonathan Kirn