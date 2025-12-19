Magazine
Gorafi Magazine : Personnalité de l’année : le Père Noël – Où est-ce qu’il trouve toute cette énergie?
Les plus consultés
PolitiqueIl y a 7 jours
Nicolas Sarkozy reçoit le “prix de littérature” de la FIFA
PolitiqueIl y a 3 jours
Présidentielle – Le loup de la pub Intermarché l’emporterait au second tour devant Jordan Bardella
PolitiqueIl y a 2 semaines
Selon une étude, 9 Français sur 10 préfèrent un feu rouge à Louis Sarkozy
MediasIl y a 1 semaine
Miss France crée la surprise en souhaitant la fin de l’état policier et la destruction du Grand Capital
PolitiqueIl y a 1 semaine
Raphaël Glucksmann sème le doute après son débat raté face à un flan aux pruneaux
FranceIl y a 2 semaines
Les chasseurs en état d’ébriété devront désormais chasser chez eux
PolitiqueIl y a 1 semaine
Après les Dieux du Stade, le calendrier « Les Dieux du Sénat » peine à trouver son public
TransportsIl y a 7 jours
Classé « Crit’Air 4 », le traîneau du Père Noël ne pourra pas circuler dans Paris