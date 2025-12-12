Gorafi Magazine : 50 sales connes qui feront 2026

Magazine
PolitiqueIl y a 1 semaine
La poule ayant pondu l’œuf lancé sur Jordan Bardella sera expulsée de France
TransportsIl y a 1 semaine
La RATP sort son calendrier de l’Avent contenant un problème technique par jour
PolitiqueIl y a 2 semaines
Les sénateurs LR proposent d’interdire l’huile d’olive et le couscous aux moins de 16 ans
Monde LibreIl y a 2 semaines
Kim Jong-Un remporte pour la 10ème fois “North Korea’s Got Talent”
PolitiqueIl y a 7 jours
Selon une étude, 9 Français sur 10 préfèrent un feu rouge à Louis Sarkozy
TransportsIl y a 1 semaine
La nouvelle ligne de TGV Lyon-Bordeaux ne passera pas par Lyon
MediasIl y a 2 jours
Miss France crée la surprise en souhaitant la fin de l’état policier et la destruction du Grand Capital
FranceIl y a 1 semaine
Les chasseurs en état d’ébriété devront désormais chasser chez eux