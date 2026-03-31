Politique
Le gouvernement va interdire les sites pornographiques aux moins de quinze centimètres
Afin de protéger les plus jeunes citoyens des images violentes sur internet, le gouvernement a décidé de suspendre l’accès aux sites X aux moins de qunze centimètres
C’est une annonce qui a fait grand bruit. Ce matin, le premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu’après les réseaux sociaux, ce seront l’ensemble des sites pornographiques qui seront interdits aux moins de 15 centimètres. « Nous avons pour devoir de protéger nos concitoyens. Et en dessous de 15 centimètres, désolé mais la pornographie, c’est non. »
De nombreux Français sont vent debout contre cette mesure, y compris des adultes, comme Pierre, 34 ans, qui s’insurge : « C’est discriminant ! On peut avoir un âge avancé et ne pas mesurer 15 centimètres ! C’est pas de ma faute, c’est les perturbateurs endocriniens ! Et en plus aujourd’hui il fait froid ! La vie est déjà assez dure comme ça, on peut pas me priver de mes sites préférés. »
Sur les réseaux sociaux, les tutos se multiplient pour contourner la loi grâce aux IA. « Grock, augmente la taille de mon pénis » est d’ailleurs requête la plus recherchée depuis dix jours sur X. Face au tollé de cette annonce, le gouvernement envisage d’alléger la mesure, comme nous le confirme une source proche de Matignon. « Nous allons annoncer que les moins de 15 cm auront finalement accès à des sites pornographiques, mais de moins bonne qualité, sans la HD et en langue étrangère. »
Crédits photo : Williams Warby via Pexels.
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