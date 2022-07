La pétition d’un collectif de rats appelant à chasser les Parisiens recueille 5 millions de signatures

« Les Parisiens sont sales », c’est par ces mots que débute cette pétition du collectif « rats en colère », qui ajoute : « Leur hygiène est si douteuse qu’ils sont pour la plupart porteurs de maladies. Ils répandent d’ailleurs des épidémies dans toute la ville, comme le Covid. » Puis de fustiger leur comportement : « Ils sont incapables de vivre en société, peu fiables, ingrats, râleurs, et mal élevés. » Avant d’aborder l’épineux problème du logement et de la cohabitation : « Ils se croient chez eux dans des chambres de bonnes sous les toits en poutres apparentes, comme si c’étaient des logements pour les humains. » Et de contester l’infériorité supposée des animaux : « On ne nous fera pas croire que ces hommes sojas en vélib ou en trottinette sont d’une race supérieure à la nôtre. »

Confiants dans l’avenir

Sûrs de leurs forces, les rats sont loin d’abandonner la lutte : « Nous avons déjà gagné la sympathie de leur reine, Anne Hidalgo, qui n’a d’ailleurs pas l’air de les aimer davantage que nous. » Ils pensent au contraire qu’ils peuvent facilement venir à bout de leurs ennemis, considérés comme « des animaux qu’on peut attirer à peu près n’importe où et n’importe quand avec un peu de fromage et quelques bières. » Puis de conclure, indignés : « Ils jettent leurs ordures partout par terre et polluent constamment. Au point que Paris est devenue une poubelle irrespirable où on ne peut plus vivre en paix, poubelle que nous appelons tous nos congénères à dénoncer grâce au hashtag #saccageParis. »

Image par Silvia de Pixabay