Une petite fille qui prétendait fermer le robinet quand elle se brosse les dents arrive au second tour du congrès EE-LV

Appelés à voter pour trouver un successeur à Julien Bayou, les militants d’Europe Ecologie-Les Verts ont soutenu à la surprise générale la liste d’une petite fille de neuf ans. L’enfant qui défend la motion d’orientation « je ferme le robinet quand je me brosse les dents » affrontera au second tour Marine Tondelier arrivée en tête avec 42% des votes en défendant la motion d’orientation « La suite ».

Le résultat sonne comme un camouflet pour Sandrine Rousseau et Yannick Jadot dont les candidats arrivent largement derrière la liste de la petite Lili. Invité au micro de RTL, Yannick Jadot dénonce un vice de procédure et appelle à un nouveau vote. « Mettre en avant des propositions écologiques dans un congrès écologiste, c’est du jamais vu. Et c’est complètement déloyal » a déclaré celui qui avait défendu les couleurs écologistes lors des dernières présidentielles.

Du côté des militants, on se félicite du vent de fraîcheur apporté par la petite Lili, arrivée en deuxième position au premier tour avec 24% des votes. « J’adore sa radicalité et le côté concret de ses propositions » déclare l’un d’entre eux, même s’il confesse ne pas avoir lu le manifeste de la petite fille. Le vote qui doit avoir lieu le 10 décembre pourrait voir aussi la victoire d’une troisième liste portée par une gourde en plastique recyclé, arrivée troisième avec 12% des votes

Image par Lorri Lang de Pixabay