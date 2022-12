« Vous êtes vraiment sûre de ne pas être disponible pour prendre un verre avec moi ? » par Gérald Darmanin

Bonjour,

Nous nous sommes croisés la semaine dernière, vous vous souvenez ? Moi je m’en souviens. Nous avons échangé nos numéros de téléphone mais il me semble que vous avez fait une petite erreur au votre car il m’indique numéro non attribué…

Cependant, en ma qualité de ministre de l’Intérieur, j’ai pu demander un service à des amis très hauts placés pour réparer cette triste erreur. J’ai pu ainsi retrouver votre adresse mail, aussi je me permets de vous écrire pour avoir votre réponse et aussi pour vous demander pourquoi vous n’avez pas répondu aux quatorze autres mails envoyés sur vos trois boîtes mails et ainsi que sur votre boîte pro et aussi pourquoi vous avez renvoyé l’aimable patrouille d’officiers de police que j’avais très gracieusement placée en bas de chez vous afin de m’assurer de votre sécurité.

Je note que vous avez aussi déposé hier une demande de changement d’état-civil ? Est-ce que tout va bien ? Essayez-vous de fuir ou de vous cacher de quelqu’un ? Avez-vous besoin d’aide ?

Vous savez que j’aime beaucoup rendre service, je suis entièrement disposé à vous aider dans vos démarches.

Nous pourrions en discuter autour d’un verre

Bisous

Gérald D.