Brigitte Macron favorable au port de l’uniforme floqué LREM

« C’est chronophage de choisir comment s’habiller le matin – et de l’argent – par rapport aux marques, il vaut mieux garder ses sous pour les pièces jaunes », a déclaré la Première dame, interrogée par sept lecteurs du quotidien. Puis d’ajouter : « Donc je suis pour le port de l’uniforme floqué LREM à l’école, mais avec une tenue simple et pas tristoune, en prenant exemple sur les tenues du président et de moi-même afin d’éviter tout fashion faux pas. » Ainsi, pour Brigitte Macron, un costume bleu marine pour les hommes avec une inscription LREM dans le dos serait « idéal pour effacer les différences politiques au profit de valeurs communes ». C’est dans cet esprit également qu’elle s’est prononcée pour l’hymne national en classe devant le portrait du président.

Tenue complète exigée

Pour les filles, une des nombreuses tenues très abordables de la Première dame ferait l’affaire. Afin de renforcer l’unité entre les élèves, Madame Macron verrait bien également tout le monde porter la queue-de-rat en hommage à Christophe Castaner. Enfin, pour compléter la tenue, la Première dame propose d’ajouter « un parapluie et une sacoche jaunes « La France en Marche ! » », et compte tenu de la crise énergétique, « un plaid sur lequel figurerait l’inscription « Vive la retraite à 64 ans ! » ».

Image par Rajesh Balouria de Pixabay