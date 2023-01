Il allume sa télévision et ne tombe pas sur Guillaume Canet en promo d’Astérix

Il est 19h32 lorsque Léopold, comme à son habitude à l’heure du dîner, décide d’allumer sa télévision. “Je ne regarde jamais la télé en temps normal mais depuis que mon coloc est en vacances, je me sentais seul donc j’ai commencé à allumer la télé à l’heure du dîner”. nous explique Léopold. “Guillaume Canet était systématiquement sur une ou plusieurs chaînes pour faire la promo d’Astérix et Obélix : l’Empire du milieu. Et moi, comme un idiot, je me suis habitué à sa présence, on dînait ensemble tous les soirs depuis 10 jours”.

Soudain, c’est le drame. Léopold zappe sur RMCStory et “les plus dangereuses routes d’Alaska” où il a la stupeur de ne pas voir Guillaume Canet dans l’émission. “J’ai attendu quelques minutes, je me disais que Guillaume Canet allait peut-être apparaître au détour d’une interview d’un routier contraint de se dévorer une jambe pour survivre par -50° ou dans le chalet de cette famille qui doit recouvrir son toit avec des peaux d’élans fraîchement écorchés. » dit-il. “Je n’ai même pas pu toucher à mon assiette. Sans Guillaume, mon dîner n’avait plus de saveur”.

Pour éviter de revivre cet événement traumatisant, Léopold a songé à prendre une carte UGC Illimité. “Je n’ose plus allumer ma télé, le choc a été trop violent, je ne suis pas prêt à le revivre. La seule option pour revoir mon pote, ce serait d’aller au cinéma voir Astérix mais bon faut pas déconner non plus”.

