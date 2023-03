Pour redorer son image, le SNU change de nom et devient la « Jeunesse Macronienne »

« Le SNU est à la jeunesse ce que le 49.3 est au gouvernement : un moyen comme un autre de faire passer des idées dans le respect des lois de notre pays » a déclaré Olivier Véran ce matin. Avec plus d’1 milliard et demi d’euros investis, le SNU représente un véritable gouffre financier pour des milliers de Français, qui ne comprennent pas l’investissement du gouvernement dans ce dispositif plutôt que dans l’éducation ou la santé. Emmanuel Macron a entendu cette grogne et a mis en place, il y a quelques semaines, un Grenelle du SNU. C’est à la suite de nombreux échanges que le chef d’État a déclaré, sous les applaudissements de ses ministres : « Le Service National Universel doit changer de nom. Il s’appelle désormais la Jeunesse Macronienne »

Un geste symbolique

Ce changement hautement symbolique dans la forme, ne l’est pas dans le fond, car le programme de la Jeunesse Macronienne reste le même que celui du SNU. Les jeunes appelés volontaires participent à des modules s’articulant autour de sept thématiques : tir de LBD, autonomie en cas de siège, cours de dédiabolisation, accès et modification des droits des femmes, promotion de l’hégémonie française et jokari.

« Les programmes impliquant la jeunesse ont souvent donné un second souffle à de très bonnes idées. Il faut savoir s’inspirer de l’Histoire. » a pour sa part déclaré Emmanuel Macron avant de décorer les premiers membres de la Jeunesse Macronienne de la médaille du Grand Ordre de Gérald Darmanin.

Photo Crédit iStock