Selon une étude, ajouter des « O » et des « I » à la fin des mots permettrait de parler correctement italien

« Luigi préparo sa pizza dans la cuisini du restauranto » commente tout sourire Sandrine Marin-Duval, enseignante-chercheuse en italien. « Vous voyez, vous avez tout compris n’est-ce pas ? Eh bien c’est ça l’italien. Ce n’est pas compliqué ! On vient à peine de s’en rendre compte, et ça va changer beaucoup de choses à l’avenir ». En effet, cela va permettre à de nombreux Français de partir en Italie le cœur léger, sans avoir honte de ne pas s’exprimer dans la langue locale, et de passer par l’anglais… Quello bonni nouvello !

Pourtant, même si cette découverte facilite considérablement l’apprentissage de la langue, les Français devront apprendre d’autres techniques avancées pour passer pour un natif. Selon Sandrine Martin-Duval, « Il faut parler très vite, même si vous ne comprenez pas tout ce que vous dites. Environ 20% des mots dans une phrase italienne sont uniquement là pour enjoliver la phrase, la rendre plus agréable à l’oreille, mais n’ont strictement aucun sens. Et surtout : parlez avec les mains. Cela peut sembler évident, mais c’est primordial, c’est même le b.a-ba de la langue ». Des bases qu’il fallait rappeler donc, et qui tombent à pic, avant les départs en vacances de la belle saison.

Photo : Istock