Elle croit dur comme fer à l’horoscope, l’homéopathie et la méritocratie

Le Gorafi : Pouvez-vous nous parler de votre passion pour les sciences occultes et les croyances alternatives ?

Anaïs : Depuis toute petite, j’adore lire mon horoscope, je trouve qu’il ne se trompe jamais. Par exemple aujourd’hui il y a écrit : « Sagittaire : Vous aurez des hauts et des bas » et c’est très vrai. Je ne comprends pas qu’on puisse remettre en question l’astrologie alors qu’il est assez évident que Mercure ou Jupiter décident de notre vie de tous les jours ! De même, j’évite la médecine moderne, et je préfère faire confiance en l’homéopathie. J’avais un rhume le mois dernier, et grâce à l’homéopathie, c’est parti au bout d’une semaine ! Ça m’a coûté 39 euros mais ça valait le coup !

Le Gorafi : Qu’est-ce qui vous a attiré dans la théorie de la méritocratie ?

Anaïs : C’est hyper simple ! Ça consiste à dire « Quand on veut on peut ! ». Quand on le sait, ça facilite la vie, et ça permet d’expliquer plein de choses : s’il y a autant de chômeurs dans ce pays, c’est qu’ils ne se bougent pas assez. Si les fils d’ouvriers n’ont pas accès aux postes les mieux placés, c’est parce qu’ils n’ont pas assez travaillé à l’école. Et si les enfants de la bourgeoisie obtiennent des bonnes places et créent des entreprises après leur école de commerce, c’est grâce à leur travail et à leur pugnacité. Facile non ? On est des millions à croire en la méritocratie !

Le Gorafi : Avez-vous entendu parler du déterminisme social ? Pierre Bourdieu ça vous dit quelque chose ?

Anaïs : Non. C’est un médium ?

Le Gorafi : Merci Anaïs.

Anaïs : Merci à vous.

