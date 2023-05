Selon une “coach de vie”, le secret du bonheur consiste à demander 150€/heure

A 22 ans, Laurianne abandonne ses études de genre au Royaume-Uni et s’engage comme bénévole pour construire une école en Belgique. Perdue, elle engage un coach de vie et découvre cette profession « qui ne demande aucune expérience ou diplôme, ni même aucun talent ou trait de personnalité quelconque. » Cinq ans plus tard, elle l’affirme avec conviction : Le secret du bonheur consiste à se faire rémunérer 150€ de l’heure pour motiver les gens en leur posant des questions.



« Beaucoup de mes clients pensent qu’ils ont besoin de changer le monde pour être heureux, mais réduire la pauvreté ou empêcher les guerres sont des désirs superficiels », explique Laurianne, qui affirme qu’il n’y a rien d’aussi passionnant que d’aider les gens à « trouver leur voie » grâce à sa « sagesse » qu’elle a obtenue suite à une formation à 10,000€ (hors billets d’avion et hébergement à Hawaii). « J’aimerais tellement que tout le monde se rende compte que pour être heureux, on n’a pas besoin de grand chose à part un travail pas trop stressant qui rapporte environ 150€ de l’heure. Si tout le monde devenait coach de vie, tous nos problèmes seraient réglés et personne ne brûlerait des poubelles dans la rue. »



Mais la recette du bien-être serait-elle réellement aussi simple ? Laurianne l’admet : « Réalistiquement, je sais bien que la société ne fonctionnerait pas si tout le monde faisait mon métier. Heureusement, il y a d’autres options, comme devenir prof de yoga ou guérisseur d’âmes pour animaux de compagnie. »

photo : stock