Bon plan – 5 bars où chercher la bagarre

1- Le Café du Rond-Point

Petit PMU sans prétention, il accueille une population de poivrots accros au rapido qui boivent leur ballon de rouge dès 11h du matin. Pour déclencher une bagarre, rien de plus simple : défendez les immigrés en disant « qu’ils sont pas tous comme ça ». Le ton montera assez vite et vous pourrez coller des gnons et en recevoir aussi.

2- Le Chiquito

Ce bar-restaurant qui propose des tapas, est tenu par Pedro, un espagnol au sang chaud. Provoquez-le en insultant « les espingouins » ou en vous moquant de leur look et de la marque Desigual. Il ne le supportera pas et vous devrez vous battre pour sortir. Attention à son jeu de jambes.

3- Le Memphis

On se bagarre au Memphis depuis 1984. Le patron est fan d’Elvis et de Johnny, mais est trop vieux aujourd’hui pour donner des coups de santiags comme à l’époque. Il a laissé la main à ses trois fils : Gary, Billy et Jacky, qui portent des pantalons en cuir et des vestes à franges. Pour déclencher une bagarre, vous pouvez pisser sur une de leurs motos garée devant. Action garantie.

4- Le Bar Bak

Sous cet excellent jeu de mots se cache un bar miteux qui sert de temps à autre un « steak semelle » et des frites molles. Commencez par insulter la cuisinière (qui couche avec le type de Century 21), et renversez une table d’un coup en brandissant une fourchette. Le reste suivra et vous en aurez pour votre argent.

5- Le Bar des Chasseurs

Le bar propose des pintes à 2,50 euros. On n’a rien à ajouter.

Photo : Istock