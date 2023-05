Sa timidité au bar le sauve d’un futur divorce désastreux avec des enfants qui le détestent

« J’étais vraiment à deux doigts de le faire, mais je sais pas, elle avait l’air occupée toute seule sur son téléphone donc j’ai pas voulu la déranger », raconte Baptiste quelques jours après avoir évité un futur marriage horrible qui l’aurait poussé à faire une tentative de suicide dans un village abandonné près de Clermont-Ferrand. « J’aimerais vivre la vie pleinement et vaincre ma peur, mais malheureusement, je suis passé à côté d’une femme magnifique qui était certainement douce et délicate avec un coeur un or », poursuit-il à propos de la femme qui, s’ils s’étaient rencontrés, aurait tout fait pour garder le chien dans le divorce.

« Il m’a dit qu’il allait aller lui parler et il s’est complètement dégonflé, donc j’imagine que ce ne sera pas avec elle qu’il gâchera complètement sa vie par peur d’être seul », témoigne son meilleur ami qui était avec lui le soir où Baptiste est passé à côté de l’occasion de construire une vie pathétique. « C’est dommage, parce que je les imaginais super bien en tant que couple divorcé plein d’amertume d’ici dix ans, avec peut-être même quelques enfants qui auraient arrêté de lui parler en préférant la compagnie de leur beau-père beaucoup plus cool », poursuit-il à propos de Baptiste et de cette femme qui aurait fini par le tromper avec un YouTuber allemand.

Selon un de ses proches, Baptiste aurait été aperçu ce matin en train de passer, encore une fois, à côté d’une vie entièrement différente. En effet, il aurait manqué sa chance d’obtenir un rendez-vous avec la femme de ses rêves qui l’aurait enfin permis de remplir le vide dans son âme.

Photo : Istock