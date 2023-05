Apple – Succès mitigé pour le lancement de l’emoji « Rognon »

Cet emoji mystère devait être la star de la dernière mise à jour d’Apple mais à peine quelques heures après sa sortie, c’est une véritable consternation qui a envahi les fans du monde entier.

“Sérieusement, qu’est-ce que vous voulez que je fasse de ça ?” s’interroge Clément, jeune Apple addict de 22 ans, après plus d’une heure d’installation. “ Okay on a eu l’émoji Ventouse, l’émoji Moai ou même l’émoji Cor de chasse, mais là… non c’est vraiment dégueulasse.”

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs pointent également du doigt le manque de diversité de l’emoji. « Il n’y a qu’un seul type de rognon représenté », s’indigne @LeBoucherSympa. « Où sont les rognons de veau ? Les rognons de porc ? Les rognons d’agneau ? C’est complètement excluant et oppressif ! On est en 2023, merde ! #RognonGate »

De son côté, Apple a tenu à rassurer les consommateurs. “Certains pensent que nous créons des émojis pour tout et n’importe quoi.” a déclaré Tim Cook lors d’une conférence de presse. “C’est faux. Nous travaillons en ce moment même sur plein de nouveaux émojis qui devraient mettre tout le monde d’accord”.

D’après plusieurs sources, la prochaine mise à jour d’Apple pourrait ainsi nous offrir près de 14 nouveaux émojis parmi lesquels l’émoji Tumeur, l’émoji Rouille, l’émoji Écluse, l’émoji Ténia ou encore l’emoji “Gond de velux”.

L’émoji Rognon quant à lui devrait être prochainement utilisé par Apple pour remplacer le prix de son Iphone 15.

photo: AI