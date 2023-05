Il prononce 3 fois “Sophie Davant” devant son miroir et en tire 20€

C’est un jeune homme totalement abasourdi que nous avons retrouvé dans son petit studio de la banlieue parisienne.

“Je connaissais la légende urbaine mais je n’ai jamais cru que c’était réel” nous confie-t-il, encore sous le choc.

Et pourtant, immédiatement après avoir prononcé pour la 3ème fois le nom de la célèbre animatrice de France 2 devant le miroir de sa salle de bain, c’est bel et bien Sophie Davant qui est apparue dans le dos du jeune homme.

“J’étais terrifié. Je croyais qu’elle allait me voler mes yeux ou sucer mon âme mais en fait elle s’est contentée d’avancer et d’examiner mon miroir.” explique-t-il. “Elle a dit que le cadre était d’époque et que ça intéresserait sûrement Pierre-Jean Chalençon. Ça m’a fait froid dans le dos.”

Une rencontre surnaturelle qui a quand même permis à Quentin de se faire un peu d’argent. “Je l’avais acheté 14€ chez Fly .Quand elle m’a dit que je pouvais en tirer 20€, j’ai tout de suite fait une affaire conclue.” explique-t-il en nous montrant le fameux billet bleu. “Avec l’inflation, ça va me permettre de racheter des coquillettes pour 2 jours, c’est toujours ça de pris”.

Malheureusement, l’histoire ne s’arrête pas là. D’après les dires du jeune homme, Sophie Davant aurait ensuite commencé à se déplacer un peu partout pour estimer tous les objets de l’appartement.

« Elle était inarrêtable » raconte-t-il. “En à peine 20 secondes, elle avait déjà attrapé ma vieille table basse en palette, mon poster des Blues Brothers et un cale-porte en forme de teckel que j’avais chopé dans une brocante. J’ai réussi à la faire fuir en lui remontrant la captation de “Stars 80 : Triomphe !” mais je ne sais pas combien de temps ça va fonctionner. Que Dieu me vienne en aide…”

Un fait divers choquant qui n’est pas sans rappeler l’histoire terrifiante de cet homme qui avait vu Jeff Panacloc sortir de sa télé 7 jours après avoir zappé sur TF1.

Photo : Istock