ARCOM – Cyril Hanouna obtient un 10ème coup de tampon sur sa carte de fidélité et remporte une menace gratuite

“Ça n’a pas été facile” explique Cyril Hanouna lors d’une conférence de presse. “Il me manquait encore 6 condamnations sur ma carte de fidélité. Heureusement, des idées j’en ai plein ! Du coup, on a organisé un combat de chiens en direct. Contre des nains. Des nains atteints de la mucoviscidose. Tout ça dans un pédiluve remplie d’amiante sur des chants de la Wehrmacht ! En 3 minutes d’émission on avait déjà reçu 50 000 nouvelles plaintes ! C’est du génie !” hurle-t-il avant de partir en fou rire pendant 20 minutes.

Pouvoir menacer gratuitement n’importe qui sans être sanctionné par l’ARCOM : un cadeau alléchant mais surtout un choix que Cyril Hanouna a avant tout souhaité laisser à son public. Hier soir, il a ainsi proposé aux spectateurs de Touche Pas à Mon Poste de répondre au sondage suivant : “Mes chéris, qui voulez-vous que je menace gratuitement ? A) Omar Sy , B) Un SDF quelconque, C) Un nouveau né dans une couveuse ou D) Juan Branco”

Un sondage qui a tout de même réuni près de 70 000 votants en 2 heures faisant de celui-ci le plus populaire de l’émission juste après celui demandant aux internautes le nombre de pièges à ours à glisser dans le slip de Jean-Michel Maire.

Suite à ce sondage, Cyril Hanouna sera donc en direct dès ce soir pour menacer physiquement Pablo, sans-domicile fixe depuis 6 ans et son chien Taïga du côté de la Gare de Lyon. Une soirée qui promet d’être “une grosse darka”, en attendant que Cyril Hanouna obtienne 10 coups de tampons supplémentaires lui donnant enfin le droit de prendre six rails de coke en direct sur les seins d’une prostituée bulgare.

