Brad Pitt se laisse encore un an avant d’aller voir le portrait qui vieillit à sa place dans son grenier

“Je sais bien qu’il faut que j’y aille un jour mais ça peut attendre un an ou un petit siècle….” explique l’acteur en contemplant sa plastique parfaite dans un miroir en cristal. “Et puis honnêtement je ne suis pas pressé de découvrir à quoi ressemble le vrai moi… Ça doit être terrible le visage de quelqu’un de 60 ans.” ajoute-t-il en regardant longuement le sien, vierge de toute imperfection.

En échange de celui-ci, l’interprète de Seven, Once Upon a Time in Hollywood et Babylone avait signé un pacte avec le Diable à la sortie de la remise des Golden Globes en 2002. “Le diable avait la côte à l’époque. C’était avant #metoo et tous les scandales… Et puis la jeunesse éternelle, ça me semblait pratique pour continuer à tourner à Hollywood. Sauf pour Benjamin Button bien sûr” ajoute-t-il en nous gratifiant d’un sourire ravageur.

20 ans plus tard, le héros de 7 ans au Tibet confesse avoir quelques regrets. “J’ai un peu peur de devoir jouer les playboys jusqu’à 2250… Mais bon, la vie éternelle ça ne me fait pas peur, je l’ai déjà joué dans Entretiens avec un Vampire” ajoute-t-il avec un clin d’œil en verrouillant à double tour la porte de son grenier.

photo capture d’écran TF1