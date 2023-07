Afida Turner porte plainte suite à la fuite sur Internet de photos d’elle habillée

“Je veux la tête des pieces of shit qui ont fait ça, une queen comme moi ne mérite pas un tel traitement” s’est emporté l’ex chanteuse dans un post Instagram. “Vous aimeriez vous que tout le monde vous voie sur Internet comme ça ? Ma famille, mes friends, tout le monde y a accès, no way !” a ajouté l’ex candidate aux élections présidentielles en étouffant un sanglot.

Revenge porn ?

Le contexte dans lequel ont été prises ces photos reste quant à lui nébuleux. Selon certaines sources, elles seraient l’œuvre de l’ex petit-ami d’Afida et remonteraient à l’époque de leur relation. “On avait bu, il m’a demandé pour rire si je voulais enfiler des habits … C’était une façon de pimenter notre relation, je lui faisais confiance, jamais je ne pensais que ces photos se retrouveraient online” commente l’ex candidate de télé-réalité.

Ce n’est pas la première fois que des documents compromettants concernant Afida Turner fuitent en ligne. À l’été 2015, une vidéo de la personnalité dans laquelle on la voyait commenter les dérives spéculatives dans la finance des marchés lors d’un dîner avait fuité sur Internet. Afida avait alors intenté un procès aux responsables et obtenu gain de cause.

Photo : Capture d’écran TPMP, C8