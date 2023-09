Elisabeth Borne aurait besoin de deux fois plus de 49.3 pour continuer à ressentir les effets

“Au début on se dit qu’on essaie juste une fois comme ça pour rigoler, mais très vite on devient accro et on est obligé d’augmenter les doses.” a développé la Première ministre en se grattant nerveusement l’avant bras. “Le vrai kiff, c’est ce frisson au moment du premier. Ensuite, ça montre très vite et là je peux planer six heures devant BFM et les vidéos de poubelles qui brûlent en m’enfilant un paquet de Haribos.”

Et Élisabeth Borne de développer. “On peut l’utiliser partout, pas seulement dans l’Hémicycle. On peut se l’injecter, le sniffer, le mélanger avec de l’alcool ou même le cuisiner en gâteau”’ a-t-elle expliqué avant de montrer son célèbre quatre-quarante neuf trois, un space cake anti-démocratique dont elle a le secret.

“Certains disent que je suis addict mais je sais que j’arrête quand je veux. Même si c’est vrai que c’est pas facile quand tout le monde autour de vous en prend ou vous y encourage” concède-t-elle avant de descendre au coin de la rue pour récupérer un nouvel arrivage de 10 49.3. “De quoi tenir encore une bonne semaine” nous glisse-t-elle avec un clin d’œil.