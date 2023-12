Noël – Emmanuel Macron visité durant la nuit par les fantômes des trois lois d’immigrations, passées, présentes et futures

C’est alors qu’il commençait tout juste à trouver le sommeil après avoir compté plusieurs fois le nombre de 49.3 utilisés par sa Première ministre que le premier fantôme s’est manifesté. “Je suis le fantôme des lois d’immigration Pasqua” a raconté le fantôme avec un fort accent corse dans la voix. “Regarde tout ce que j’ai créé” lui a-t-il alors montré. “Cela reste des idées de la droite dure et je me suis juré de faire barrage” a alors répété le président en se cachant sous les draps, sommant l’apparition funeste de disparaître.

Quelques minutes plus tard, une deuxième apparition a fait son entrée, cette fois de la loi immigration récemment votée sous la forme d’un Eric Ciotti évanescent. “Regarde cette belle loi votée tous ensemble” lui a dit le spectre tandis que d’étranges cheveux blonds semblaient soudainement recouvrir son crâne. “Mais non, de toute façon nous ne comptabilisons pas les voix du RN alors j’estime avoir encore fait barrage” a alors hurlé le président en sautant de terreur dans le chandelier au-dessus du lit.

Alors que le calme était revenu dans la chambrée, un troisième fantôme est apparu, celui des lois d’immigrations futures. Sous la forme d’un spectre d’un Pascal Praud terrifiant de trois mètres de haut dans une cellule d’un CRA, celui-ci lui a alors présenté les conséquences de la loi immigration de 2027 : des dizaines de milliers de Français issus des premières, deuxièmes et troisièmes générations d’immigration montrés du doigt sur les chaînes d’informations en continu, tous mis au ban de la société, et dont la nationalité, le sentiment patriotique seraient alors examinés sous toutes les coutures sous la forme de tests mensuels et ceux qui échoueraient verraient alors leurs images diffusées dans TPMP avant d’être déchus de leur nationalité et tous les membres de la famille seraient expulsés, enfants, parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

“Mais je voulais faire barrage” a alors hurlé le président tandis qu’il essayait de sauver le bébé d’une famille laissée sans nourriture depuis des jours dans un CRA. “Je vous jure je voulais faire barrage” a-t-il répété avant d’ouvrir les yeux et se rendre compte qu’il était en plein conseil des ministres en train de serrer Gérald Darmanin dans ses bras de toutes ses forces. “Tout va bien Monsieur le président ? » a alors demandé la Première ministre. Le président a alors bondi au-dessus de la table du conseil. “Il faut abroger la loi immigration, vite, j’ai vu ce qui allait se passer, nous devons aimer et aider autrui, nous valons plus que ça et c’est pour cela que j’ai été élu, pour apporter l’amour à toutes et tous, peu importe leur nationalité et leur origine, suivez-moi !” a-t-il lancé tandis que le réveille-matin de Marine Le Pen sonnait 7h.