Gérald Darmanin annonce la dissolution de Gérald Darmanin

Après le groupuscule d’ultra droite « La division Martel » et de l’association : « Academia Christiana », Gérald Darmanin a demandé sur BFMTV « la dissolution de Gérald Darmanin. Cet individu est un groupuscule d’ultra droite dangereux pour la démocratie et la paix dans le pays. Il est urgent de le dissoudre ».

Sous le regard médusé des journalistes de BFMTV, M. Darmanin a continué sa diatribe contre lui-même : « Ouvrons les yeux, Gérald Darmanin diffuse des idées nauséabondes qui mettent à mal l’unité dans ce pays. Sa loi immigration en est le parfait exemple, il n’est là que pour draguer les voix de droite pour affaiblir le RN qu’il tente en même temps de pousser au second tour pour être assuré de gagner en 2027. Et encore, sa loi il n’a même pas réussi à la faire passer. Cet homme est dangereux, je demande donc sa dissolution immédiate ! ».

Sur le plateau de la chaîne info, le ministre de l’Intérieur s’est ensuite mis à pleurer à chaudes larmes, laissant cois les journalistes face à lui. Gérald Darmanin s’est alors levé de sa chaise et s’est mis à frapper frénétiquement sa tête contre la table du plateau, de plus en plus fort, et en criant : « Vilain Gérald ! Méchant Gérald ! T’es nul Gérald ! Dissolution Gérald ! » avant que la sécurité ne vienne l’arrêter, alors que son front commençait à saigner abondement. Le ministre est aujourd’hui hors de danger et « en train de se reposer » dans son bureau Place Beauvau.