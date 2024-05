À peine arrivé au Paradis, Bernard Pivot corrige 8 fautes d’orthographe sur les Tables de la Loi

C’est une scène surréaliste qui s’est déroulée ce lundi en plein cœur de l’Empyrée. À peine sorti de l’ascenseur transportant les nouvelles âmes, Bernard Pivot tombe nez à nez avec les Tables de la Loi exposées fièrement au fond de la pièce. Une découverte qui va rapidement le faire sortir de ses gonds. “On savait qu’il était à cheval sur l’orthographe mais pas à ce point” nous confie St Pierre, encore choqué par la réaction démesurée de l’animateur d’Apostrophes. “Généralement les Hommes arrivent ici détendus, apaisés. Là, je n’ai même pas eu le temps de lui souhaiter la bienvenue qu’il s’est précipité vers les deux reliques en hurlant “Y’A DES FAUTES !!” raconte-t-il encore sous le choc.

Hors de lui, Bernard Pivot bouscule Marguerite Yourcenar et Jean d’Ormesson venus l’accueillir avant d’escalader le trône de Dieu pour voir les 2 Tables de plus près. Il sort alors un stylo rouge de sa poche et se met à corriger frénétiquement toutes les erreurs. “Aimes ton prochain comme toi-même ! Seigneur mais c’est pas vrai ! À l’impératif, les verbes du premier groupe ne prennent pas de “S” nom de Dieu !” peut-on l’entendre hurler sur les images de vidéosurveillance du Palais Divin. ““1 seul Dieu tu adorerras et aimerat parfaitemant”…Non mais y’a rien qui va, vous voulez ma mort ?!?”, ajoute-t-il avant de raturer ligne après ligne 90% du texte sacré et d’écrire 0/20 tout en haut des deux tablettes.

Au final, ce sont près de 8 fautes d’orthographe, 19 fautes de conjugaison et 45 fautes de grammaire que Bernard Pivot corrigera en près de 20 secondes. Un grabuge inhabituel qui poussera Dieu à avouer avoir écrit les 10 Commandements le 7ème jour, alors qu’il se remettait d’une gigantesque gueule de bois. “J’aurais dû me relire c’est vrai mais vous savez, ce n’est pas parce que le Père-de-Toutes-Choses est censé être parfait qu’il ne peut pas faire d’erreurs” explique-t-il, avant de montrer une photo d’un ornithorynque, du parc Walibi et d’Eric Zemmour.