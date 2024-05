Mask Singer – TF1 présente ses excuses après la découverte d’Alain Soral sous le costume du Cupcake

C’est durant le premier épisode de la saison 6 de Mask Singer que l’équipe d’enquêteurs composée de Kev Adams, Chantal Ladesou, Inès Reg et Laurent Ruquier a cru tout bonnement halluciner. Alors que le Cupcake, une mascotte colorée arborant une griotte en crépon et un succulent glaçage, venait de finir sa performance sur “Oops I dit it again” de Britney Spears, c’est Alain Soral, le célèbre écrivain néo-nazi, qui a surpris toute l’assitance en sortant du gâteau.

“Je me disais aussi que ses indices étaient bizarres” raconte Kev Adams. “1) J’ai été condamné à de la prison ferme, 2) Je connais l’Histoire de France HAUT-LA-MAIN et 3) Je me suis fait voler mon peigne par la communauté organisée. Je pensais au début à Pascal Sellem mais non ça collait pas des masses.”

De même, son objet indice, un aigle en bronze de 300 kilos surmonté d’une croix gammée, n’a pas suffit à orienter le jury. “Je croyais que c’était un presse-papier” nous confie Laurent Ruquier, hagard. “Mais maintenant que vous le dites, c’est vrai qu’un presse-papier avec un poignard cranté de la Wehrmacht dans le bec, c’est quand même pas pratique”.

Du côté des équipes, Anthony Meunier, le producteur de l’émission, n’en croit toujours pas ses yeux. D’après lui, l’origine de la bévue serait liée tout simplement à une bête faute de frappe. “J’avais dit MC SOLAAR !” s’époumone-t-il au téléphone. “SO-LAAR !!”. Une erreur toute bête qui a poussé TF1 à présenter immédiatement des excuses et à choisir en urgence une nouvelle star méticuleusement castée pour incarner la pâtisserie.