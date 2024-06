Emmanuel Macron annonce vouloir interdire les enfants de moins de 11 ans

“La jeunesse est un véritable fléau pour la jeunesse” a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution. “Perte de repères, déficit d’attention, sons à volume effarants dans les transports, trop c’est trop ! Il est temps qu’un responsable politique ait enfin le courage de dire Stop !” a-t-il ajouté en frappant violemment du poing sur son pupitre. “Voilà pourquoi, j’ai décidé d’interdire les enfants de moins de 11 ans sur l’ensemble du territoire. Je sais que cette mesure va impacter des millions de français mais il est de notre devoir collectif d’offrir un meilleur monde à nos enfants en supprimant les enfants”.

Un rapport d’experts remis au chef de l’État dévoile que près de 100% des enfants de moins de 11 ans auraient moins de 11 ans. Un chiffre qui fait froid dans le dos et qui a poussé le gouvernement à dévoiler un ensemble de mesures chargées de faire appliquer cette nouvelle directive. Tout d’abord, repousser le temps de grossesse à 11 ans et 9 mois et ce dès Novembre prochain. Mais également l’instauration d’un pass “PréAdo +” offrant aux parents, sur simple présentation d’un adolescent, une boite de Roaccutane, un flacon d’eau précieuse et 8 tranches de blanc de dinde. Enfin, l’inscription “Avez-vous plus de 11 ans ? Oui je sors. Non, je reste.” sera inscrit sur toutes les portes de sortie des maternités. Une initiative qui devrait réduire de près de 97% le nombre d’enfants de moins de 11 ans dans les rues de l’Hexagone.

Une annonce polémique et déjà critiquée violemment par tous les spécialistes de la petite enfance. De son côté, Emmanuel Macron ne semble pas tenir compte des protestations puisqu’il a également annoncé son souhait d’interdire l’accès à la gravité et au dioxygène aux adolescents de moins de 15 ans et ce, dès la fin des législatives.