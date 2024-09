5 choses à savoir sur Michel Barnier

1- Il a reçu des bonbons Mi-Cho-Ko pour son 73e anniversaire

Michel Barnier raffole des confiseries d’un autre âge. Il les suçote en regardant d’anciens épisodes de Columbo qu’il conserve précieusement dans sa collection de 7000 VHS.

2- Il a écrit son propre seul-en-scène

Ce spectacle appelé « Moi ? Inutile ?! » décrit à quel point il n’a jamais rien fait en tant que ministre, que ce soit à l’environnement, aux affaires étrangères ou à l’agriculture. Un spectacle corrosif et bourré d’auto-dérision, salué par la critique.

3- Il chausse du 42 et demi

« C’est une pointure hybride, difficile à trouver. Je suis soit trop à l’étroit dans mes chaussures, soit trop à l’aise… C’est un calvaire, j’en souffre au quotidien et j’ai encore du mal à en parler publiquement, malgré des années de thérapie » avait avoué l’actuel Premier ministre dans un entretien confidentiel accordé à Paris Match.

4- Il ne supporte pas qu’on le surnomme « Mich’Mich »

Michel Barnier s’est déjà battu avec un de ses vieux amis qui continuait de le surnommer « Mich’Mich » malgré plusieurs avertissements. « Ce surnom me dévalorise, et je peux entrer dans une rage folle si on m’appelle comme ça… Alors, ne me provoquez pas, car sous ce costume de politique respectable se cache une bête féroce ».

5- Il a toujours un Destop chez lui « au cas où »

Les problèmes de canalisation sont la hantise de Michel Barnier, qui fait régulièrement des cauchemars où il doit récurer des conduits bouchés. C’est pourquoi il a toujours « au minimum » un flacon de Destop dans son placard. Cela lui arrive d’en respirer après une grosse journée : « Cela me détend… Et même si c’est nocif pour la santé, je m’en balance. Le Destop a toujours été là pour moi, il est le seul à me comprendre ».