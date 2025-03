Accro aux jeux vidéo, il piétine 8 tortues puis se coince dans un tuyau

C’était une journée qui avait pourtant bien commencé pour Jonathan, gamer invétéré de 35 ans. Mais alors qu’il s’apprêtait à allumer sa Switch OLED pour jouer à Mario 64 (Remastered), une rage incontrôlable monte soudain en lui. “Il s’est mis à hurler ‘Mama Miaaaaaa !’ avant de jeter des bananes un peu partout dans l’appart, puis de donner plusieurs coups de boule dans les murs, apparemment à la recherche de quelques pièces”, raconte encore sous le choc Lucie, sa colocataire depuis trois ans. “Je savais que les jeux vidéo rendaient violents, mais pas à ce point-là”, ajoute-t-elle en esquivant au dernier moment un tonneau lancé par le forcené, rythmé par des cris de singe.

Après plus de vingt minutes passées à essayer de briser une caisse avec ses fesses, Jonathan aperçoit soudain, dans la chambre de sa colocataire, un vivarium contenant huit tortues domestiques. Ni une ni deux, il se précipite à l’intérieur et commence à leur sauter dessus à pieds joints, hurlant “Yahooouuuuu !”. Un massacre abominable qui se conclura par une fuite vers la salle de bain, où il s’écriera “Vite, au royaume Champignon !” avant de plonger tête la première dans les toilettes… et de s’y coincer jusqu’à la taille.

Trois heures d’intervention des pompiers plus tard, Jonathan a enfin pu être extrait de la canalisation avant d’être interné à la clinique Paul Rumolino de Vierzon. Un cas préoccupant mais pas inédit : en juin dernier, un autre Vierzonnais y avait déjà été admis en urgence après avoir brisé l’intégralité des poteries de la boutique La Poule aux Pots en centre-ville, “dans l’espoir d’y trouver des rubis”.