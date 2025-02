Un enfant d’agriculteurs voit des Parisiens pour la première fois au Salon de l’Agriculture

Venu avec ses parents, éleveurs de vaches laitières dans le Morbihan, Jules a des étoiles plein les yeux en sillonnant les allées du salon. “C’est la première fois qu’on l’emmène, nous explique Bruno, son papa. Il avait déjà vu des Parisiens à la télé ou de loin, sur des aires d’autoroute, mais c’était important qu’il puisse en voir en vrai.”

De nombreux stands permettent aux plus petits de s’initier à la vie parisienne, à l’instar du stand “RER A”, qui propose aux enfants de découvrir, dans les conditions du réel, les joies authentiques d’une panne de transport le lundi à 8 h 45. À côté, une animation propose au public de tester un vrai Vélib’, la star du salon. Roue voilée, selle manquante, pneu à plat : tout est pensé pour une immersion parfaite.

Un peu plus loin, un atelier ludique invite les petits visiteurs à tester leur premier brunch, avec au menu un chocolat chaud, un yaourt nature, trois amandes et un avocado toast pour 32,90 €. “L’atelier simule même l’attente de 15 minutes avant d’être installé alors qu’on a réservé, on s’y croirait !” s’émerveille Bruno, lui aussi conquis par l’expérience.

Face à l’engouement du public, le Salon de l’Agriculture prévoit déjà d’étendre le nombre de stands l’an prochain, avec une activité “Trouve un appartement de 25 m² en petite couronne à moins de 1 000 euros” et un atelier d’écriture de lettres d’insultes destinées à Anne Hidalgo.

Crédits photo :China News Service / Contributeur