La clôture de la COP 31, qui a lieu cette année à Antalya, a donc été repoussée d’une semaine. C’est ce qu’ont annoncé conjointement aujourd’hui Murat Kurum, le ministre turc de l’Environnement, et Chris Bowen, le président des négociations australien. La raison ? La sortie du numéro VI du célèbre jeu d’action GTA développé par Rockstar Game. Si les discussions de ces derniers jours aboutissent rarement à des accords, la décision de suspendre la COP 31 pour la sortie de GTA VI a en revanche été votée à l’unanimité. « C’est bien la preuve que nous pouvons trouver un terrain d’entente et que tout le travail que nous menons depuis plusieurs jours commence à payer » s’est réjouie Monique Barbut, la ministre française de la Transition écologique.

Quelques frustrations malgré tout

Ses collègues de l’Union européenne sont moins enthousiastes. Andy Burnham, premier ministre du Royaume-Uni a par exemple regretté « de ne pas pouvoir annoncer dès la fin de la semaine que l’Union européenne n’a rien obtenu de concret ». Quant à Ursula von der Leyen, la présidente de la commission européenne, elle s’est émue du succès d’un jeu « qui ne prône pas vraiment la consommation responsable, la sobriété énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ». Elle aurait d’ailleurs prévu de discuter, lors de la reprise des négociations, de la possibilité d’édicter des normes anti-pollution pour le prochain volet de GTA.

La suspension de la COP 31 est loin d’être l’unique conséquence de la sortie de GTA VI. Plusieurs médecins ont en effet été diagnostiqués en surmenage après avoir délivré des centaines d’arrêts de travail en quelques heures. Quant à Emmanuel Macron, il a décidé de mettre le drapeau français en berne pour saluer la mort du travail en présentiel pendant au minimum 3 jours.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer