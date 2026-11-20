Politique
Un ancien Premier ministre de Jacques Chirac promet d’être le candidat du renouveau
C’est désormais officiel : Dominique de Villepin est candidat à l’élection présidentielle de 2027. Un vent de renouveau souffle enfin sur la campagne présidentielle française.
À 73 ans, l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac souhaite donner un nouvel élan à la politique française. « Il est temps de tourner la page de la vieille politique et de laisser la place à une nouvelle génération », a déclaré celui qui faisait déjà partie du gouvernement il y a 24 ans.
« Le petit nouveau », comme aime le surnommer Catherine, 82 ans, militante de la première heure, entend bien dépoussiérer la vie politique française. « Dominique, c’est un vent de fraîcheur. Il incarne la modernité, le renouveau », s’enthousiasme cette ancienne sympathisante du RPR.
Interrogé sur son programme, Dominique de Villepin promet de faire entrer la France dans une nouvelle ère. « Les Français en ont assez de revoir toujours les mêmes visages. Il faut du sang neuf, des idées neuves et surtout des hommes nouveaux », a déclaré le candidat tout en dévoilant une première mesure totalement novatrice : le contrat première embauche. Un discours qui semble déjà séduire plusieurs figures de la jeune génération, notamment Alain Juppé, 81 ans, et Jean-Pierre Raffarin, 78 ans, pressentis pour rejoindre son équipe de campagne.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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