Après le scandale qu’a connu le fondateur de Nvidia, Jensen Huang, il est normal de se demander si votre compagne n’est pas, elle aussi, une espionne perfide en train de vous manipuler à des fins politiques. Après l’avoir surveillée pendant une journée entière, voici ce que nous avons observé, heure par heure.

8h18 : Après vous avoir embrassé et souhaité bonne journée, votre femme s’assoit dans votre sofa pour lire le livre « Comment être une bonne épouse mais une meilleure espionne » aux éditions Xi Jin Shopping. Un best-seller noté 4,3 sur 5 et placé numéro 1 des ventes sur Alibaba. Bon choix.

10h30 : Votre femme termine sa discussion de deux heures et 30 minutes avec sa Huawei Watch. Un échange cordial pendant lequel elle aborde sans détour des questions intimes telles que la cuisson du gigot, la météo de la semaine et l’invasion de Taïwan.

11h07 : Pour tester la qualité de son nouvel appareil photo Zhongdian et la balance des blancs, elle décide de photographier l’intégralité de votre dossier « CONFIDENTIAL – Secret IA Chips for Taiwanese Business ». Des clichés de toute beauté qu’elle imprimera aussitôt pour les accrocher amoureusement sur un drone.

13h48 : Après une pause déjeuner bien méritée au restaurant « La petite traîtresse » à Nation, votre femme se rend au « Salon de l’espionnage fourbe » (Parc des Expositions). Elle en ressortira à 15h26 avec plusieurs tote bags, un mug « Fake it until you make it » et 135 GoPros.

16h03 : Votre femme va boire un verre avec ses amies, Fakie, Meng-Song et Spiona. Un moment convivial pendant lequel elles parleront des garçons, en particulier des garçons multimilliardaires dirigeants d’entreprises de semi-conducteurs taïwanaises. On ne se refait pas.

18h26 : Après une longue journée, votre compagne se met à l’aise en retirant son visage. L’occasion de laisser respirer la peau de Yǔxuān, agent des services secrets chinois surnommé par ses pairs « Le Scorpion de Wuhan ».

20h15 : À la suite de cette journée d’investigation, il est impossible d’établir avec certitude que votre femme est une espionne chinoise. Ouf ! Allez célébrer cette bonne nouvelle en l’emmenant dans un endroit intime, cosy et à l’abri des regards : le coffre-fort de votre entreprise pour lui montrer tous vos petits secrets. Que c’est beau, l’amour !

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