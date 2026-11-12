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Sciences

Une étude confirme que les skyr sont composés à 80% de plâtre

Considéré comme un produit laitier comme un autre, le skyr s’est taillé une place dans nos rayons depuis plusieurs années. Mais une étude de l’INRAE (Institut National de la Recherche Agronomique) vient confirmer les soupçons qui pesaient sur cette prétendue recette islandaise : les skyr sont bien composés à 80% de plâtre.

Publié le

 mar 


Cette étude, menée par Stéphanie Devos, chercheuse à l’INRAE, est le fruit de la collaboration de plusieurs laboratoires à l’échelle européenne. « Nous sommes heureux de dévoiler au public ces résultats après plusieurs mois de travail. 80% de plâtre et 20% de lait, voilà le secret de cette recette, qui a berné des millions de Français ». La texture pâteuse, le goût insipide et l’odeur de placo trouvent aujourd’hui une explication scientifique.

Des skyr au rayon bricolage ? 

Cette analyse fait déjà l’effet d’une bombe, et les marques tentent de limiter les dégâts comme elles le peuvent via leur communication. Pour Danone « Ces skyr ont été placés dans le rayon alimentaire par erreur, et nous souhaitons aujourd’hui qu’ils soient proposés au rayon bricolage, à côté du mastic par exemple ». Quant à Yoplait, la marque se dit victime de fraude : « Nous avons été escroqués par de faux fournisseurs islandais, qui nous vendaient des yaourts soi-disant traditionnels. Nous reconnaissons cependant n’avoir pas voulu les goûter avant la mise en rayon, car la texture ne nous inspirait pas confiance ».

Le gouvernement a d’ores et déjà annoncé prendre l’affaire au sérieux, et proposera une loi pour encadrer la vente de ces produits à mi-chemin entre l’alimentaire et le BTP.

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