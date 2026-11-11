Pour s’adapter à l’époque, les contes pour enfants se finiront par « Ils vécurent ok et eurent beaucoup de chats »

« Arrêtons de mentir aux enfants : plus personne ne vit heureux en 2026 » : c’est le constat que fait le Dr Marc Grinberg, chercheur en sociologie et spécialiste de la littérature jeunesse. Son combat : arrêter de véhiculer auprès des enfants l’idée que se marier et fonder une famille serait la clé du bonheur éternel, alors que toutes les études prouvent exactement l’inverse.

En modifiant la fin des contes de fée, le chercheur souhaite adapter les récits à leur époque et inciter la prochaine génération à avoir des chats plutôt que des enfants, car ils ont l’avantage de vivre généralement moins longtemps et d’être beaucoup plus simples à gérer au moment du divorce, « qu’il vaut mieux envisager très tôt puisqu’il conclut quand même 50 % des mariages », rappelle le Dr Grinberg.

Certains contes vont également voir leur fin totalement remaniée afin d’être plus adaptés aux attentes du XXIe siècle : dans la nouvelle version de la Belle au Bois Dormant, on pourra ainsi lire que « La Princesse choisit de ne pas épouser le Prince Charmant afin de privilégier son épanouissement personnel et sa santé mentale au détriment des injonctions de la société patriarcale, et c’est ok ».

Toujours dans la même logique de crédibilité, les sorcières, ogres et méchants loups seront remplacés par des méchants bien plus effrayants tels que Donald Trump et les conseillers téléphoniques du service des impôts.

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