Société
Il gâche la soirée échangiste en proposant un jeu de société
Ce qui devait être une orgie chemsex multi ethnique de 32 heures s’est finalement changée en soirée « petits jeux sans prétention ». Une déception pour tous les invités.
Tout était pourtant prêt pour accueillir la soirée échangiste de l’année : une lumière tamisée, des masques en latex et des canapés recouverts de housses en plastique pour gérer les « accidents ». Chez Claude et Karine, 52 et 46 ans, on ne fait pas les choses à moitié : « On attendait une douzaine de personnes, mais il y a toujours des invités surprise. On avait même prévu un buffet 100% saveurs du Maroc, parce que le thème de la soirée était « Fes » (rires) ». Manque de chance, l’invité surprise n’est autre que Christophe, le gérant de la boutique « Jeu Dé Couvre », la référence en termes de jeux de société de la région. Quand il entre dans l’appartement, il constate que le nombre de participants est adéquat pour lancer une partie de Loup-Garous de Thiercelieux. Pour lui faire plaisir, les invités acceptent à contrecœur et c’est là que la soirée commence sa lente descente aux enfers.
« On n’osait pas lui dire non, alors on a joué à son jeu merdique » peste Karine « Une, deux, cinq parties, ça lui suffisait pas. Alors il a commencé à sortir d’autres jeux de son coffre de voitures ». Christophe organise alors une véritable initiation aux jeux de société avec des tables des Colons de Catane, Code Names, Les Aventuriers du Rail, 7 Wonders, Tu te mets combien ?, 6 qui prend, etc. Petit à petit, on rallume les lumières pour mieux lire les cartes, on change la playlist et on installe le matériel sur les tables. Les préservatifs seront utilisés seulement pour compter les points. « On soutient les petits patrons, mais si des casseurs pouvaient péter sa vitrine, disons que ça ne nous dérangerait pas » commente Claude, encore sous le coup de la colère. Aujourd’hui, le couple libertin a pris la décision de ne plus accepter n’importe qui, quitte à ce qu’il n’y ait plus de surprise dans leurs invités. Un mal nécessaire par les temps qui courent.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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