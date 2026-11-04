Société
Il se rend compte que les 50 000 euros dépensés dans son école de commerce auraient pu lancer son commerce
Mathis N., 23 ans, a validé son diplôme à l’EEMD (Ecole de l’Entreprenariat et du Management Disruptif) mais à raison de 10 000 euros par an, il vient de réaliser que les 50 000 euros consacrés à cette formation auraient pu lancer son commerce.
Mathis rêvait de son bar à coquillettes depuis son premier jour en école de commerce : « J’avais déjà pensé à la déco et surtout à un nom : « Coquillyeah ! », TON bar à coquillettes. On aurait proposé des coquillettes jambon, coquillettes au beurre ou au ketchup, pour 19,90 euros avec un kombucha maison en option à 4,90 euros. Mais là, sans apport, ça va être compliqué… » Car ses parents, qui ont consacré 50 000 euros pour son Mastère (non-reconnu par l’État), ne veulent plus financer quoi que ce soit : « Ils considèrent qu’ils m’ont déjà assez aidé, alors que j’ai rien appris en école de commerce, à part boire des coups en soirée étudiante et tricher aux exam… je suis dégoûté quoi. »
Aujourd’hui, Mathis doit donc se résigner à faire comme les autres étudiants : trouver du travail. Une activité qu’il a du mal à digérer : « Je me retrouve dans la même situation que les pauvres qui ont fait la fac et qui doivent envoyer des CV… Nan mais on est où là ? » Heureusement, comme la majorité des étudiants d’école de commerce, Mathis bénéficiera d’un piston grâce à sa famille ou aux amis de son père : « Quand je me suis inscrit sur LinkedIn, je me sentais sale… Je l’ai très mal vécu, alors mon père a contacté un ami à lui, qui m’a proposé un poste d’adjoint en CDI avec un salaire de sénior. C’est mieux que rien, ça me permettra juste de mettre un peu de sous de côté en attendant de lancer ma boîte. Même les plus grands sont partis de rien, alors pourquoi pas moi ? »
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Des députés condamnés pour détournement de fonds publics dénoncent les pillages du 17 octobre
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Il blâme Jean-Luc Mélenchon après s’être cogné l’orteil contre sa table basse
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
À bout, Sébastien Lecornu dépose une motion de censure contre lui-même
-
SportsIl y a 6 jours
Les enfants chinois menacent Kylian Mbappé de ne plus lui fabriquer ses chaussures
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Laurent Nuñez : « La majorité des bavures se sont déroulées dans le calme »
-
SciencesIl y a 7 jours
Selon les astronomes, la France sera plongée dans le noir entre 21h et 6h du matin
-
HoroscopeIl y a 1 semaine
Horoscope du 26 octobre 2026
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Le gouvernement autorise les manifestations de 18h à 18h02