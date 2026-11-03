Après un test ADN, Jésus découvre qu’il n’est pas le fils de Dieu

Après deux millénaires d’absence, c’est déconfit, la barbe mal taillée et sa couronne d’épines de travers que Jésus s’est présenté aux Hommes ce jeudi matin. En cause : les résultats d’un test ADN passé dans le plus grand secret et rabattant totalement les cartes de sa légende passée. « Mes frères, mes sœurs, plusieurs rumeurs circulaient au paradis sur le fait que j’aurais été adopté. Voulant en avoir le cœur net, j’ai immédiatement passé un test ADN en me rendant sur le site de MyAdnLab. », explique-t-il en brandissant plusieurs feuilles volantes qu’il s’empresse de lire à haute voix. « D’après ce test ADN, Dieu le Père n’est pas le vôtre », lit-il d’une voix tremblante. « Votre véritable père est Jean-Noël Petitdidier, un éleveur de veaux de la banlieue de Nazareth mort en 28 après vous », conclut-il les yeux dans le vide avant de fondre en larmes.

Un résultat choquant que le non-fils de Dieu avoue essayer de prendre avec philosophie. « Quelque part je m’en doutais. Dieu a des cheveux blancs et des doigts tout fins. Moi j’ai les mains trouées et une scoliose. Il y avait des signes », nous raconte-t-il, abattu. « De même, Dieu est plutôt créatif, là où moi je suis plus manuel. Lui, il crée des mondes, des règles, des interdits, alors que moi, j’aime surtout le contact du bois », poursuit-il, l’air déconfit, avant de claquer la porte de sa chambre pour s’y enfermer trois jours.

Contacté par la rédaction ainsi que par les trois milliards de chrétiens dans le monde par le biais de prières, Dieu n’a pour le moment pas souhaité réagir.

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