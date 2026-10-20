Emmanuel Macron fait construire un pont levis et des douves devant l’Élysée « juste au cas où »

Ce sont plus de 300 ouvriers qui travaillent jour et nuits depuis le 18 octobre pour protéger l’Élysée de possibles manifestants venus « chercher » Emmanuel Macron. Un pont levis et des douves remplies de laves brûlantes devraient voir le jour dans les prochaines heures : « On se doit d’être prévoyant vu la colère populaire, juste au cas où » soupire un conseiller du président de la République.

Selon nos informations, Emmanuel Macron ferait lui-même bouillir des litres d’huile, sur son temps libre, pour avoir des stocks à déverser par les fenêtres sur des casseurs. Selon Médiapart, le président serait aussi en train de se former au tir à l’arc ainsi qu’au maniement de l’épée. M. Macron aurait même fait venir -grâce à son ami Philippe de Villiers- des figurants du Puy du Fou pour le protéger en cas d’attaque.

Persuadé que le peuple Français veut sa peau, Emmanuel Macron aurait également rédigé son testament à la plume d’oie sur un parchemin de 8 mètres de long. Médiapart précise enfin que tout ce dispositif médiéval aurait déjà coûté entre « un et deux millions d’euros d’argent public ». Face aux réflexions de son entourage sur ces énormes dépenses, le président aurait déclaré « s’ils ne sont pas contents, qu’ils viennent, ils savent où me trouver ! ».

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