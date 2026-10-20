Politique
Emmanuel Macron fait construire un pont levis et des douves devant l’Élysée « juste au cas où »
Suite aux débordements du 17 octobre, le président de la République a décidé de fortifier l’Élysée pour se protéger des potentiels révolutionnaires. Reportage.
Ce sont plus de 300 ouvriers qui travaillent jour et nuits depuis le 18 octobre pour protéger l’Élysée de possibles manifestants venus « chercher » Emmanuel Macron. Un pont levis et des douves remplies de laves brûlantes devraient voir le jour dans les prochaines heures : « On se doit d’être prévoyant vu la colère populaire, juste au cas où » soupire un conseiller du président de la République.
Selon nos informations, Emmanuel Macron ferait lui-même bouillir des litres d’huile, sur son temps libre, pour avoir des stocks à déverser par les fenêtres sur des casseurs. Selon Médiapart, le président serait aussi en train de se former au tir à l’arc ainsi qu’au maniement de l’épée. M. Macron aurait même fait venir -grâce à son ami Philippe de Villiers- des figurants du Puy du Fou pour le protéger en cas d’attaque.
Persuadé que le peuple Français veut sa peau, Emmanuel Macron aurait également rédigé son testament à la plume d’oie sur un parchemin de 8 mètres de long. Médiapart précise enfin que tout ce dispositif médiéval aurait déjà coûté entre « un et deux millions d’euros d’argent public ». Face aux réflexions de son entourage sur ces énormes dépenses, le président aurait déclaré « s’ils ne sont pas contents, qu’ils viennent, ils savent où me trouver ! ».
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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