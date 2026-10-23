Tempête Austen – 200 000 foyers heureux d’être privés des allocutions d’Emmanuel Macron

« Nous sommes des privilégiés », confie Pierre, un habitant de la petite commune de Pirou Plage, dans le Cotentin. « Depuis ce matin, nous n’avons plus de courant à la maison. Au moins, on ne risque plus de tomber sur Emmanuel Macron en train de parler à la télévision pour ne rien dire », se réjouit-il en allumant quelques bougies dans son salon.

Même son de cloche du côté de Brest, où les dégâts sur le réseau électrique sont considérables. Mais les habitants, pourtant plongés dans le noir, relativisent. « De toute façon, avec ou sans électricité, je n’ai plus les moyens de me chauffer, donc ça ne change pas grand-chose et ça nous fera des vacances », témoigne un riverain.

Du côté d’EDF, certains techniciens auraient même été suppliés de ne pas rétablir le courant afin d’épargner aux sinistrés les déclarations du gouvernement à la télévision ou à la radio. « J’ai simplement proposé aux gens d’éteindre leur poste une fois le réseau réparé. Je pense que l’idée va faire son chemin », raconte Sylvain, technicien chez EDF.

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