Connect with us

Société

Un chat gâche encore sa neuvième vie à se lécher les testicules 

Encore une vie bien remplie pour Cachou, un chartreux de quatorze ans, qui a choisi une fois de plus de passer l’intégralité de ses journées à se lécher les testicules. Reportage. 

Publié le

 mar 


C’est sur un coussin moelleux que nous retrouvons Cachou, alias Mister Pompon, un chartreux dans la force de l’âge, au domicile de ses maîtres Pierre-Yannick et Mélodie. Après avoir été renversé par un bus, écrasé par une Smart, déchiqueté par un chien, noyé dans un étang, piqué par un frelon, piqué par un vétérinaire, piétiné par un cheval et mort de vieillesse, c’est serein que Cachou aborde tranquillement sa neuvième vie en se léchant les testicules comme à son habitude. « Ça fait tellement plaisir de retrouver notre mamour », nous confie Mélodie, en regardant avec tendresse son compagnon à quatre pattes vomir sur le lino. 

Prise d’un sursaut nostalgique, Mélodie nous ouvre alors les pages d’un album photo sobrement intitulé : « Les neuf vies de Pompon ». « Ça, c’est quand il se léchait les testicules à Mayotte. Ça, c’est quand il se léchait les testicules dans le jardin de la résidence. Et ça, c’est le jour où on l’a retrouvé sur le parking du Super U de Beaugrenelle après trois jours de recherche… en train de se lécher les testicules », commente, amusée, Mélodie en nous dévoilant près de cent-quatre-vingts photos de Pompon la patte en l’air. 

Une routine bien rodée que Pompon ne compte pas briser de sitôt puisque pour pouvoir continuer à rester toute la journée plié vers son entrejambe, il aurait déjà prévu en cas de décès de se réincarner en éditorialiste. 

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi

Newsletter Signup

Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !

Le journal Gorafi
S'abonner
Related Topics:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Les plus consultés

T-shirt Gorafi S'abonner au journal !