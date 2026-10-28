Aujourd’hui en cavale, il continue d’alimenter son compte X où il semble narguer les autorités : « Ne vous laissez pas avoir par l’arnaque de la mozzarella », « Ce fromage n’a aucun goût et n’en a jamais eu. », « Ohé les fans de mozza ! Et si vous goûtiez à du vrai fromage pour une fois ?» Le scandale suscité par ces révélations a très vite pris une ampleur nationale, à tel point qu’on parle déjà de « Mozzagate ». L’opinion publique se déchire et si pour les uns, la mozzarella reste leur fromage préféré, le doute s’installe chez les autres : et si ces révélations étaient vraies ? Et si la mozzarella était le tofu des fromages ?

Du côté des industriels du secteur mais aussi des politiques, ces révélations relèvent au minimum de la diffamation. Pour certains elles peuvent même aller jusqu’à mettre en péril la sécurité de l’État. Ainsi, la prime de 100 000 euros instaurée pour la capture du journaliste apparaît pour beaucoup comme une nécessité. Selon les experts, Lorenzo Baldini aurait déjà quitté le pays et chercherait l’asile politique dans un pays qui n’a aucun respect pour la cuisine, comme l’Angleterre par exemple.

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