À bout, Sébastien Lecornu dépose une motion de censure contre lui-même

Les manifestations du 17 octobre ont été la goutte d’eau pour Sébastien Lecornu, qui a connu de nombreuses secousses depuis son arrivée à la tête du gouvernement. Après des mois passés à lutter, à recourir au 49.3 et à résister aux motions de censure pour parvenir à faire adopter le budget 2026, il peine à envisager une nouvelle bataille pour le budget 2027 dans le climat social actuel. « Depuis un an que je suis en poste, je ne dors que trois heures par nuit, et seulement trois nuits par mois. ».

Continuer ainsi pendant encore des mois, entre nouvelles manifestations et batailles politiques, ne semble pas envisageable pour le Premier ministre. Il nous a d’ailleurs confié avoir remis une quinzaine de lettres de démission à Emmanuel Macron, qui les a toutes refusées. « Je ne sais plus comment faire pour partir. Soit j’arrive à faire voter le départ à la retraite à 41 ans, soit je propose une motion de censure contre moi-même, en espérant qu’elle passe. »

Quels plans pour l’avenir de Sébastien Lecornu ?

D’après une source proche du Premier ministre, Sébastien Lecornu souhaite désormais se concentrer sur des activités bien moins éprouvantes comme faire un Ironman, de gravir l’Everest torse nu ou encore de disputer un combat par jour contre Francis Ngannou pendant un mois.

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