Présidentielle – Un fan atteint d’un cancer va pouvoir voir en avant-première la défaite de Raphaël Glucksmann

C’est un véritable conte de fées que s’apprête à vivre Julien Courty, 10 ans. Atteint d’une leucémie en phase terminale, ce jeune fan de « Place Publique » a cru vivre un rêve éveillé lorsqu’il a vu pénétrer dans sa chambre Elsa et Mickaël, deux bénévoles de la fondation Make-A-Wish France. Un moment suspendu pendant lequel le petit garçon a pu voir son souhait le plus cher exaucé : découvrir en avant-première la défaite de Raphaël Glucksmann à la présidentielle de 2027. « Grâce à l’IA, on a pu simuler l’échec spectaculaire de Raphaël Glucksmann le soir du premier tour. Il nous a suffi de rentrer les résultats des sondages, un extrait audio de sa voix et cinq secondes d’un meeting pour que le logiciel génère automatiquement l’échec de sa campagne », commente Elsa, émue, en tendant un iPad au petit Julien pour lui montrer les images.

Une vidéo de près de 3 heures 30 qui risque bien de toucher le petit garçon au cœur. « Les médecins m’ont dit qu’il ne me restait que deux mois à vivre. Je ne pensais pas avoir la chance de pouvoir voir Raphaël Glucksmann se ramasser aux élections », raconte-t-il, les yeux brillants. Un geste qui a ému jusque dans les moyennes sphères puisque Raphaël Glucksmann, lui-même, a réagi sur son compte X en déclarant apporter « tout son soutien, ses pensées et sa mollesse » au jeune fan condamné, tout en l’assurant de « se donner à 100 % pour en obtenir moins de 2. »

Une belle histoire qui donne de l’espoir à la voisine de chambre de Julien, Lucile, enfant-bulle, de voir peut-être son rêve prochainement exaucé : voir enfin un président de gauche siéger à l’Élysée.

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