Le prix Nobel de médecine décerné aux remèdes de votre grand-mère

Le prix Nobel de médecine vient enfin récompenser les remèdes de votre grand-mère, confirmant ainsi qu’il était inutile de financer des laboratoires pour soigner les petits bobos, puisque la solution se trouvait depuis le début dans une vieille boîte à biscuits en fer, entre un tube de Synthol et des pastilles Vichy périmées.

Le jury a notamment salué sa découverte majeure : « Si tu as mal à la gorge, mets une écharpe », un protocole médical qui fonctionne également contre le rhume, l’angine et la pire angoisse de mamie : « les courants d’air ». Parmi les autres avancées récompensées : le grog miel-citron pour soigner absolument tout, les rondelles de pomme de terre sur le front contre la migraine, le verre d’eau sucrée après une émotion, ou encore l’incontournable « Va aux toilettes, ça ira mieux après », prescrit aussi bien pour un mal de ventre que pour une crise d’angoisse.

Interrogée, votre ailleule a indiqué qu’elle le savait depuis le début et qu’il fallait toujours écouter les conseils d’une grand-mère. « D’ailleurs, vous avez une petite mine, mon garçon. Vous devriez aller prendre l’air », a-t-elle conclu en ouvrant la porte à notre journaliste, qui va depuis beaucoup mieux.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer