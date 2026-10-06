Connect with us

Sciences

Le prix Nobel de médecine décerné aux remèdes de votre grand-mère

La surprise est de taille, mais c’est bien votre mamie qui a été récompensée par l’Assemblée Nobel de l’Institut Karolinska, en Suède.

Publié le

 mar 

© Crédit photo : Pexels

Le prix Nobel de médecine vient enfin récompenser les remèdes de votre grand-mère, confirmant ainsi qu’il était inutile de financer des laboratoires pour soigner les petits bobos, puisque la solution se trouvait depuis le début dans une vieille boîte à biscuits en fer, entre un tube de Synthol et des pastilles Vichy périmées.

Le jury a notamment salué sa découverte majeure : « Si tu as mal à la gorge, mets une écharpe », un protocole médical qui fonctionne également contre le rhume, l’angine et la pire angoisse de mamie : « les courants d’air ». Parmi les autres avancées récompensées : le grog miel-citron pour soigner absolument tout, les rondelles de pomme de terre sur le front contre la migraine, le verre d’eau sucrée après une émotion, ou encore l’incontournable « Va aux toilettes, ça ira mieux après », prescrit aussi bien pour un mal de ventre que pour une crise d’angoisse.

Interrogée, votre ailleule a indiqué qu’elle le savait depuis le début et qu’il fallait toujours écouter les conseils d’une grand-mère. « D’ailleurs, vous avez une petite mine, mon garçon. Vous devriez aller prendre l’air », a-t-elle conclu en ouvrant la porte à notre journaliste, qui va depuis beaucoup mieux.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi

Newsletter Signup

Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !

Le journal Gorafi
S'abonner
Related Topics:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Les plus consultés

T-shirt Gorafi S'abonner au journal !